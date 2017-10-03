Ареста.

Оппозиционный политик Алексей Навальный и глава его предвыборного штаба Леонид Волков арестованы на 20 суток каждый. Такое решение по административному делу Навального 2 октября вынес Симоновский суд Москвы, а по делу Волкова - Савеловский суд, передает "Уралинформбюро".

Инстанция признала Навального виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов. Согласно материалам суда, оппозиционер в соцсетях не раз призывал пользователей к участию в несогласованной акции протеста в Нижнем Новгороде. В этом же городе он и был задержан 29 сентября, когда выходил из своего дома.

В это же время в Нижнем Новгороде был задержан и начальник предвыборного штаба Алексея Навального, бывший депутат думы Екатеринбурга Леонид Волков. В тот же день их отпустили, обязав явиться в суд 2 октября.

Информация об аресте Навального появилась на сайте политика. О своем заключении под стражу за организацию несанкционированного митинга Волков написал в Twitter, объявив в знак протеста голодовку.

Как уже сообщалось ранее, с середины сентября у Алексея Навального началась агитационная президентская кампания, в рамках которой он объезжает различные российские регионы. Оппозиционер 16 сентября посетил Екатеринбург. Формат его общения с гражданами был обозначен не как "митинг", а как "встреча".

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