Сторонники Навального пикетируют площадь Труда в ЕкатеринбургеСегодня в 14:16
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7 октября.
Екатеринбургским сторонникам Алексея Навального согласовали проведение пикета на 7 октября 2017 года. В 16.00 они соберутся на площади Труда, сообщает "Уралинформбюро".
Акция буде проводиться в поддержку требования допустить Алексея Навального до участия в выборах президента Российской Федерации и "против вмешательства органов власти в его законную политическую деятельность".
"Это не митинг: сцены и звука не будет. Но данный формат публичного мероприятия подразумевает использование плакатов, флагов Российской Федерации, транспарантов и иных средств наглядной агитации", - пояснил на своей странице в Facebook координатор местного штаба оппозиционера Виктор Бармин.
Стоит отметить, что сам Навальный сейчас отбывает административный арест. Его изолировали от общества на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения митингов. Согласно материалам Симоновского суда Москвы, оппозиционер в соцсетях неоднократно призывал пользователей к участию в несогласованной акции протеста в Нижнем Новгороде.
По аналогичному обвинению на 20 суток арестован и глава предвыборного штаба политика Леонид Волков. Последний в знак протеста объявил голодовку, о чем сообщил в своем Twitter.
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