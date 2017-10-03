В нее вошли чиновники и бизнесмены.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО-2025. В него вошли 29 представителей органов власти различных уровней, сообщили "Уралинфомбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

В частности, в оргкомитете состоят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев и торговый представитель России во Франции Александр Туров.

Кроме того в "группе поддержки" оказались гендиректор АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельбер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.

Организационный комитет создали для координации работы властей и организаций, ответственных за продвижение заявки столицы Урала.

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