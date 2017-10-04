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Каталония объявит о независимости от Испании в ближайшие дниСегодня в 09:31

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Заявил глава региона.

Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней. Об этом в интервью BBC заявил глава региона Карлес Пучдемон.

По его словам, правительство издаст соответствующий указ к концу текущей недели или в начале следующей. Пучдемон также добавил, что на данный момент Мадрид и правительство автономии не контактируют.

Отвечая на вопрос, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять под контроль правительство Каталонии, глава женералитата заявил, что это "станет ошибкой, которая изменит все".

Референдум о независимости от Испании состоялся 1 октября 2017 года. Более 90% проголосовавших высказались за выход региона из состава страны. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, в том числе силовыми методами. Пострадали более 900 человек.

Официальный Мадрид референдум не признает. Король Испании Филипп VI назвал ситуацию "экстремально серьезной" и призвал всех к единству, передает "Уралинформбюро".

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