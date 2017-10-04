И назначили врио главы.

Депутаты думы Верхней Салды с восьмой попытки избрали нового спикера представительного органа. На заседании 3 октября 2017 года за единоросса Игоря Гуреева проголосовали 15 депутатов из 20. Остальные пять парламентариев отдали голоса за самовыдвиженца Алексея Попова.

Ранее в думе Верхней Салды состоялось семь неудачных голосований. Никто из кандидатов не набирал необходимого количества голосов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что дума также назначила врио главы города. Управлять муниципалитетом до окончания конкурса на пост городского руководителя поручено Михаилу Савченко.

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