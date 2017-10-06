На юбилей.

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, который 8 октября 2017 года отметит 80-летие, рассказал "Уралинформбюро", как бы он хотел провести этот день.

"Я хотел втихаря уехать на Чусовую, надеть охотничий костюм, поездить по тайге, взять бутылочку сухого вина, закуски и так тихонечко, незаметненько, встретить 80 лет", - пояснил член Совета Федерации.

Как сообщалось ранее, отмечать круглую дату Эдуард Россель фактически начал еще за месяц до юбилея: 7 сентября в одном из музеев Екатеринбурга открылась выставка, посвященная его работе и частной жизни.

По словам сенатора, выставка стала подарком к круглой дате от нынешнего губернатора Евгения Куйвашева. Презентом Россель остался доволен, но заявил, что хотел бы от главы региона получить еще один – вторую ветку метрополитена.

"Конечно же к ЭКСПО-2025 метро нужно и его можно сделать. Я договорился встретиться с Евгением Владимировичем (Куйвашевым - прим.ред.) после 14 октября и высказать свои соображения. Для того, чтобы втянуть федерацию в строительство метро (а я пользовался таким методом и хочу просто опыт передать), надо выделить деньги из областного бюджета и сделать проектную документацию. А потом прийти с этим в Москву и сказать: "Ребята, давайте деньги!". И они дадут", - рассказал Россель.

Политик добавил, что не намерен даже в 80 лет отказываться от работы, в том числе и над развитием Среднего Урала. Сенатор собирается поддержать планы губернатора Куйвашева по включению Свердловской области в тройку сильнейших субъектов РФ.

"Я не могу не работать, я буду обязательно помогать Евгению Владимировичу везде, где можно. Будем советоваться и двигать Свердловскую область вперед. Я вижу все ходы, как это сделать. Свердловская область скоро просто поднимется вверх", - сказал он.

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