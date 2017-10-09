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Холманских подарил Росселю на юбилей северного оленяСегодня в 17:01

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Презент пока в тундре.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю северного оленя. Так он поздравил первого губернатора Свердловской области с 80-летием, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе полпредства.

Холманских вручил юбиляру сертификат, подтверждающий полноправное владение племенным домашним северным оленем. Презент пока что находится в Ямальской тундре, но "будет передан в дар юбиляру по первому требованию", сказано в сообщении.

В ходе встречи Холманских и Россель также обсудили рабочие вопросы, касающиеся взаимодействия депутатского корпуса регионов с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Особое внимание уделили сотрудничеству парламентариев с аппаратом полномочного представителя Президента РФ.

Как сообщалось ранее, сенатор "заказал" себе на юбилей немного иные подарки - среди них бутылка вина и вторая ветка екатеринбургского метро.

Ранее по теме:
Россель хочет ветку метро или "бутылочку вина"

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