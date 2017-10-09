Ионин или "варяг": свердловские эсеры ждут нового руководителяСегодня в 18:22
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Преемника Буркова ждут в течение месяца.
Место лидера свердловского реготделения "Справедливой России" из-за назначения Александра Буркова врио главы Омской области скоро станет вакантным. Известно, что его займет секретарь бюро совета реготделения Дмитрий Ионин, однако, дольше, чем на месяц он в этом кресле может не усидеть, передает "Уралинформбюро".
"Второй человек в местном отделении партии - это Дмитрий Ионин, до выборов нового руководителя регионального отделения тут будет командовать он. Затем будет созвана большая конференция, на которой будет озвучено решение Москвы. Кого назначат – никто не знает, мы не исключаем вариант, что это будет некто третий: может быть, нам вообще "варяга" пришлют. В конце концов Жуковским и Иониным дело не ограничивается", - пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" руководитель фракции эсеров в Заксобрании Свердловской области Андрей Жуковский.
О скором освобождении поста председателя Совета свердловского регионального отделения партии стало известно 9 октября, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Буркова временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.
По словам его свердловских коллег, в ближайшие дни Буркову некогда будет думать о преемнике: ему предстоит сдать мандат депутата Госдумы, написать заявление о выходе из партии, а также отказаться от руководства местным отделением.
Кто сменит его на посту - решит Москва. Центральный совет справедливороссов в течение месяца должен собрать общероссийскую конференцию, на которой и будет названо имя нового лидера свердловской партячейки. Не исключено, что свою креатуру центральному совету предложил и Александр Бурков.
"Александр Леонидович (Бурков - прим.ред.) не мог не подозревать о своем назначении и наверняка к нему каким-то образом готовился. Скорее всего, он кого-то предложил и в Москве уже что-то решили", - предположил Жуковский.
Тем временем переезд Буркова в Омскую область прокомментировал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Александр Леонидович – закаленный политический боец с большим опытом и очень твердым уральским характером. Омская область – крупный и самодостаточный регион, оказывающий заметное влияние на экономику как Сибири, так и страны в целом. Для эффективной работы в той ситуации, которая сегодня сложилась в Омской области, я уверен, Александр Бурков обладает всеми необходимыми качествами. За его плечами опыт работы в региональной власти, хороший опыт законодательной работы, опыт работы с людьми – как на выборах, так и в депутатской деятельности", - заявил он.
По словам главного эсера страны, Бурков будет продвигать в Омской области цели партии, среди которых обеспечение граждан возможностью реально влиять на принятие решений, которые касаются их повседневной жизни.
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