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Главный свердловский эсер Бурков возглавил Омскую областьСегодня в 17:07

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На правах "врио".

Главный свердловский справедливоросс Александр Бурков возглавил Омскую область. Соответствующее решение 9 октября принял президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области", - говорится в тексте указа. Документ вступает в силу со дня подписания.

Александр Бурков - депутат Госдумы седьмого созыва, является лидером свердловского реготделения "Справедливой России", передает "Уралинформбюро". Он занял место Виктора Назарова, который объявил о своей отставке 2 октября, не дожидаясь "увольнительной" из Москвы.

Стоит отметить, что Бурков рассматривался одним из кандидатов на пост главы Свердловской области. Однако вместо него в выборах, состоявшихся 10 сентября 2017 года, принял участие депутат Заксобрания региона Дмитрий Ионин, что едва не послужило поводом для раскола в рядах уральских эсеров.

Затем СМИ пророчили Буркову должность главы Ненецкого автономного округа, глава которого Игорь Кошин подал в отставку 28 сентября. Но пост достался Александру Цыбульскому.

С конца сентября губернаторские кресла покинули 9 глав субъектов РФ. Первым еще 25 сентября сложил полномочия глава Самарской области Николай Меркушин. За ним последовали губернаторы Красноярского и Приморского краев, Новосибирской, Орловской, Нижегородской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа и республики Дагестан.

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