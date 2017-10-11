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Каталония официально стала независимой Сегодня в 11:20

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Глава правительства подписал декларацию.

Каталония объявила о независимости от Испании. Соответствующую декларацию совместно с другими представителями каталонских властей накануне подписал глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, передает "Уралинформбюро".

Под документом подписи поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также глава каталонского парламента Карме Форкадель и 72 депутата, сообщают "Известия". "Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - говориться в тексте декларации.

Как ожидается, декларация независимости Каталонии будет вынесена на голосование, если переговоры властей автономии с Мадридом не принесут успеха.

Стоит отметить, что 10 октября Карлес Пучдемон заявил о независимости региона, которая была достигнута с помощью референдума. Тем временем в Мадриде заявление главы каталонского правительства назвали недействительным.

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