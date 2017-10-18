Интрига: Миронов и Бурков игнорируют Ионина17 октября в 15:46
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"А о чем разговаривать?"
Депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин оказался единственным из шорт-листа претендентов на кресло бывшего лидера свердловских эсеров Александра Буркова в Госдуме, кто еще не съездил в Москву. Об этом "Уралинформбюро" рассказал сам народный избранник.
В начале октября в столицу на разговор с Бурковым скатался депутат ЗакСо Андрей Жуковский, а в конце прошлой недели с председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым встретился третий претендент на мандат Валерий Черешнев.
Жуковский с Бурковым обсуждали формирование предвыборного штаба эсеров по выборам в гордуму Екатеринбурга. После поездки в Москву свердловский парламентарий отметил, что экс-лидер справедливороссов Среднего Урала, скорее всего, заранее знал о своем назначении врио губернатора Омской области и наверняка "кого-то предложил в Москве".
Черешнев же обсуждал с Мироновым, кому достанется вакантное место в Госдуме. Уральский ученый, который уже отработал 2 срока в нижней палате парламента РФ, согласился на возможный переезд в Москву.
А вот обсуждать возможный карьерный рост с Дмитрием Иониным, в настоящее время исполняющим обязанности председателя Совета регионального отделения "Справедливой России", руководство партии почему-то не спешит. "А о чем там разговаривать? Эти двое (Черешнев и Жуковский - прим.ред.) в Москву съездили. И что толку?", - заявил сам Ионин.
Игнорирование экс-кандидата на пост губернатора Свердловской области в равной степени может означать и то, что именно он получит место в Госдуме, и то, что повышение по депутатской линии ему пока "не светит".
В последнем случае из двух оставшихся претендентов предпочтительней будет выглядеть Жуковский, что косвенно признает и его заочный оппонент Черешнев, в беседе с "Уралинформбюро" заметивший, что эсерам в Госдуме нужен финансист, так как "финансовое положение партии желает быть лучшим". Под это определение депутат Заксобрания вполне подходит: в 2001 году Жуковский закончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), а после продолжил обучение в аспирантуре по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
Стоит напомнить, что вакантным место в Госдуме во фракции "Справедливой России" стало после того, как 9 октября президент Владимир Путин назначил главного свердловского справедливоросса Александра Буркова врио губернатора Омской области.
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