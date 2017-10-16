Определился шорт-лист претендентов на мандат БурковаСегодня в 15:21
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Ученый и два депутата.
Стали известны основные кандидаты на кресло главного свердловского эсера Александра Буркова в Госдуме. Ровно неделю назад он был назначен врио губернатора Омской области и теперь должен передать свой мандат кому-то из однопартийцев.
На днях с лидером справедливороссов Сергеем Мироновым встретился Валерий Черешнев. По его словам, в списке претендентов, также значатся "молодые екатеринбуржцы" - депутаты свердловского ЗакСо Дмитрий Ионин и Андрей Жуковский, передает "Уралинформбюро".
Все три кандидата на мандат сейчас ждут решения политсовета партии. "Что решит комитет и политсовет "Справедливой России" - не известно. Они будут рассматривать несколько вариантов. Мы на встрече с Сергеем Мироновым говорили о том, что нужно усиливать молодежное движение. А наука, вроде бы, сейчас неплохо представлена в Госдуме: там есть и академики, и профессора", - пояснил Черешнев.
Он отметил, что дал согласие на получение вакантного мандата, однако считает, что эсерам сейчас нужен не ученый, а финансист, так как "финансовое положение партии желает быть лучшим".
Собрание "Справедливой России", на которой будет озвучено имя преемника Буркова в нижней палате парламента РФ, запланировано на 19 октября.
Справедливороссам также предстоит выбрать председателя Совета свердловского регионального отделения партии, которое до назначения главой Омской области занимал тот же Александр Бурков.
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