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Куйвашев ищет себе министров: образованных и не судимых 17 октября в 17:06

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На этот раз - не по объявлению.

Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ищет министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития региона. Он объявил открытый конкурс на эти посты, подписав 17 октября соответствующий указ, передает "Уралинформбюро".

Как сообщили агентству в департаменте информполитики Среднего Урала, документ сделает кадровую политику в регионе более прозрачной. Об этом на встрече вновь избранных губернаторов 20 сентября попросил глава государства.

"Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. Стоит отметить, что у нас есть хороший кадровый резерв, в который входят, в том числе, и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту "обойму" новыми людьми – профессиональными, инициативными", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Кандидатов на должности глав министерств губернатору поможет оценить экспертная комиссия, в которую вошли первые его замы, представители администрации главы региона и областных министерств. А также представители научных, образовательных организаций и отраслевых союзов.

Документы принимаются до 8 ноября. Соискатели должны предоставить личное заявление и анкету, документы, подтверждающие наличие профессионального образования и трудовой стаж, справку о наличии или отсутствии судимости.

10 и 15 ноября претендентов на министерские портфели ждет тестирование и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Кресло главы министерства инвестиций и развития опустело в начале осени - прежний руководитель ведомства Дмитрий Нисковских 14 сентября вступил в должность мэра Сысерти. А министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко в марте стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга.

Как сообщалось ранее, правительство Свердловской области примерно месяц назад уже искало министров, заявив подобные требования и указав зарплату - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. Объявление о поиске кандидатов появилось на одном из екатеринбургских сайтов по поиску работы и, как выяснилось, оказалось чей-то шуткой.

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