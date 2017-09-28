Без ведома властей.

На одном из екатеринбургских сайтов по поиску работы появилась вакансия от свердловского кабмина. Работодателем значится правительство свердловской области, а среди требований - высшее образование и опыт работы на руководящих должностях, передает "Уралинформбюро".

"Правительство Свердловской области в связи с поручением президента России Владимира Путина объявляет открытый отбор на замещение вакантных должностей глав министерств", - говорится в объявлении.

В обязанности будущего министра входит руководство ведомством, участие в заседаниях правительства, подготовка и выполнение распоряжений кабмина и участие в написании докладов и проектов. Предполагаемая зарплата - от 60 до 200 тысяч рублей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, информация, размещенная на портале, не соответствует действительности.

"Я не могу дозвониться до владельцев рекрутингового портала. Пользуясь случаем, хочу попросить их через агентство "Уралинформбюро" удалить объявление и не вводить в заблуждение тех специалистов, которые действительно хотят посвятить свою жизнь работе в госорганах", - сказал руководитель департамента информполитики Александр Иванов.

Как уже сообщалось ранее, большинство членов правительства Среднего Урала после губернаторских выборов находится в статусе "исполняющих обязанности". 25 сентября на свои посты были переназначены первые замы Евгения Куйвашева - Алексей Орлов и Владимир Тунгусов. А также руководители минфина и минсоцполитики - Галина Кулаченко и Андрей Злоказов.

Тогда же глава региона заявил, что новый состав правительства будет сформирован до конца октября.

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