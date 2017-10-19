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Собчак заявила об участии в выборах президента России18 октября в 22:01

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Скандальная журналистка выступает против всех.

Ксения Собчак сообщила о намерении баллотироваться на пост президента РФ. Заявление в формате видео было опубликовано на Youtube-канале скандальной теле- и радиоведущей 18 октября, сообщает "Уралинформбюро".

"Может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, в списках кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их дублеры и бесконечные заместители", - рассуждает в агитационном ролике Собчак. Себя 36-летняя журналистка позиционирует как кандидата "против всех": "Я хочу вернуть графу "Против всех". Это наш мирный и законный способ сказать: "Хватит, ребята. Ну, хорош!".

Стоит отметить, что около двух месяцев назад о возможном выдвижении Ксении Собчак сообщали "Ведомости". По данным источников издания, ее Кремль расценивает оптимальным оппонентом действующему президенту Владимиру Путину из числа представительниц прекрасной половины человечества.

"Идеальный вариант – Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает еще один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она", - отмечалось в публикации.

В российской истории ранее уже встречались случаи, когда женщины претендовали на президентское кресло. Чуть более 1% голосов набрала Элла Панфилова по итогам выборов главы государства в 2000 году. Через четыре года представительница СПС Ирина Хакамада заручилась поддержкой 3,84% избирателей.

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