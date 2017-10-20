Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова собралась в президентыСегодня в 11:12
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Насмотревшись на Собчак.
Вслед за Ксенией Собчак о своем решении стать главой РФ заявила популярная телеведущая и гламурная певица Ольга Бузова. Об огромных политических амбициях звезда "Дома-2" написала в своем Instagram, передает "Уралинформбюро".
"И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31", - заявила светская львица.
Своим подписчикам она напомнила, что в президенты нашей страны можно баллотироваться только с 35 лет. Видимо, таким образом Ольга Бузова намекнула, что теоретически она может поучаствовать в предвыборной кампании 2024 года.
Мнение фолловеров после заявления поп-дивы разделились – одни пообещали поддержать Ольгу на президентских выборах, другие, мягко говоря, посоветовали ей продолжать дальше заняться творчеством и не лезть в политику.
"Ужас, куда тебе… Петь сначала научить певица", "Оля я проголосую за тебя неприменно! Кто если не ты)))))!", - прокомментировали новость от Бузовой ее поклонники (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Впрочем, большинство подписчиков звезды "Дома-2" оценили ее пост, как шутку.
Ранее Бузова поддержала заявившую о своем намерении пойти в президенты Ксению Собчак. Автор и исполнитель современных хитов надеется, что ее бывшая коллега по проекту "Дом-2" станет первой в России женщиной-президентом.
Стоит отметить, что скандальная журналистка Ксения Собчак сообщила о желании баллотироваться на пост президента РФ 18 октября. Заявление в формате видео было опубликовано на ее канале в Youtube, а также на страницах "Ведомостей".
Политологи расценили выходку дочери наставника Путина, как желание "попиариться" и заработать денег.
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