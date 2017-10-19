"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Заявление Ксении Собчак о ее готовности баллотироваться в президенты РФ в марте 2018 года, сделанное 18 октября, вызвало неоднозначную реакцию как обычных граждан, далеких от политики, так и экспертов.

Одни считают Собчак марионеткой Кремля и уверены, что это лишь PR-ход и желание придать предстоящей избирательной компании "изюминку". Другие склоняются к мнению, что кандидатура экс-ведущей "Дома-2" отпугнет большую часть избирателей от главных выборов страны, так как "у людей зрелого возраста на нее аллергия". "Уралинформбюро" выяснило мнение экспертов на заявку Ксении Собчак.

Оказалось, что решение телеведущей не на шутку взволновало и наших собеседников: несмотря на разные точки зрения на ситуацию, высказаться о ней коротко не смог никто. Каждое интервью в среднем занимало по 20-25 минут. Казалось, что если вовремя не попрощаться, разговор мог бы затянуться на неопределенное время.

Письмо с заявлением телеведущей об участии в выборах главы государства появилось накануне в "Ведомостях". Собчак называет себя кандидатом "против всех" - ей важно добиться участия в избирательной кампании всех сил, в том числе основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.



Собчак описала основные пункты своей предвыборной программы, предложив отменить запреты на проявление политической воли и инициативы, ограничить влияния власти на СМИ, реформировать суды и образование. Также она намерена приватизировать крупные госкорпорации и развивать частный бизнес.

Эксперты "Уралинформбюро" заявляют, что инициатива дочери наставника Путина пойти в президенты не могла быть не согласована с Кремлем. На нее возложена важная и ответственная миссия - легитимизировать выборы-2018.

"Главная задача власти – легитимизация президентских выборов. А оппозиции, после того, как Навальному запретили участвовать в этом мероприятии, в реальности необходим кандидат, который будет играть на протестном поле. Опять же, эта легитимизация получится смешная, так как Собчак - это клоунша, ее так называет население в соцсетях. Кроме того, совершенно очевидно, что текст писала точно не она. Хотя Ксения и не глупая дама (я не склонен считать ее дурой, хоть она мне и неприятна), но в тексте настолько выверено каждое слово, что нет сомнений - его писал очень хороший профессионал-технолог", - убежден представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.

Доктор политических наук Виталий Иванов считает, что Кремль, выставив Собчак в качестве противовеса Путину, просто пытается привлечь внимание к избирательной кампании, сделав ее громкой и обсуждаемой, добавив таким образом в предвыборную гонку немного "изюма". Собчак и к ней примкнувших политологи уже называют "бутафорской партией, состоящей из телеперсонажей".

"За Собчак могут проголосовать назло действующему главе государства или поклонники "Дома-2", которые, опять же, политикой не интересуются и на выборы не ходят. Кроме того, в ментальности российского человека отсутствует понятие "женщина-президент". Избиратель поддержит хозяина, волевого мужчину, решительного, который будет побеждать внутренние и внешние проблемы. На Собчак у значительной части населения от 30 и старше существует аллергия из-за ее своеобразного поведения. Да и на выборы в большинстве своем ходят женщины, которые другую женщину из принципа не поддержат", - пояснил Виталий Иванов.

В том, что Собчак не поддержат женщины, с политологом в корне не согласна председатель свердловского регисполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева. Она считает, что женское население на президентских выборах может проявить солидарность, так как сегодня в политике "одни мужики", намекнув на череду осенних губернаторских назначений.

Кроме того, женщина во власти сможет навести порядок в социалке, в частности в сферах, касающихся материнства и детства. Тем более, что президента РФ в юбке ранее уже "пообещал" Владимир Путин.

"Я люблю цитировать президента, который как-то заявил, что не исключает, что однажды главой РФ станет женщина. Потому что только женщина может разрулить те вещи, которые происходят. Сейчас мы видим много моментов, связанных с социальными вещами, с детьми - это такая серьезная тема. А мужчины в силу своего менталитета немножко другие, а Ксения к тому же мать. Мы говорим о том, что должна в стране повышаться рождаемость, а чтобы призывать рожать – нужно показывать это своим примером", - уточнила Рябцева.

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских рассказал "Уралинформбюро", что заявление телеведущей его не удивило и в кресле главы государства Ксению Собчак он не видит. Парламентарий оказался осторожным в прогнозах и не стал гадать, сколько голосов наберет Собчак в марте будущего года, но предположил, что это будет ощутимо для системной оппозиции. Телеведущую, рассуждает Альшевских, поддержат единомышленники Михаила Прохорова и Алексея Навального. В ближайшее время парламентарий ждет ответной реакции от Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, которые не смогут пройти мимо желания Собчак баллотироваться в президенты.

"Я уверен, что в ближайшее время потенциальные кандидаты от парламентских партий будут высказывать свое недовольство словами, что "это ни к чему", "это нельзя" и "зачем это надо". Это мое мнение не как депутата, а как гражданина: у системной оппозиции есть серьезная проблема - любое проявление соперника на протестном поле вызывает у нее серьезное раздражение. Так как есть опасность, что кандидаты от фракций возьмут меньше голосов, чем они планировали", - отметил Альшевских.

В том, что участие в президентской кампании Собчак будет если не трагикомедией, то фарсом и никак не скажется на ходе выборов, уверены все опрошенные "Уралинформбюро" политологи. Они солидарны в том, что от мелькания Ксении Анатольевны в повестке до марта 2018 года в плюсе будут все. И власть, которая "поборется" с отправленной общественностью в лидеры оппозиции Ксенией Собчак, и сама телеведущая, которая, скорее всего, из этого эпатажного поступка извлечет материальную выгоду.

"Она из шоу-бизнеса, где до сих пор действует старый принцип: какая бы информация о тебе не шла, кроме известий о смерти, "работает" на твой кошелек. Для Собчак известность – ее капитал", - заявил Андрей Лавров.

Несмотря на то, что Собчак публично заявляет себя как оппозиционера, представители внесистемной оппозиции скептически относятся к ее имиджу противника действующей политической системы. Так, лидер левого фронта Сергей Удальцов называл телеведущую "троянской лошадью".

"Когда Собчак вошла в оппозицию - как ее называли в оппозиции, троянская лошадь, - сколько я боролся, чтобы ее убрали хотя бы из публичных мероприятий", - цитирует РКБ слова Удальцова.

Валентина ЕРЕМЕЕВА

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