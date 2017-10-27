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Ионин написал заявление о выходе из состава свердловского ЗакСоСегодня в 14:51

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Он переезжает в Москву.

Депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин написал заявление об отказе от мандата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

"Этот день наступил. Пишу заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания. Спасибо всем, кто был рядом. Спасибо людям, с которыми довелось работать и просто познакомиться. Это был очень важный период жизни. Но он подошел к концу. Впереди - новый вызов", - сообщил Ионин, намекая на скорый переезд в Москву.

Двумя днями ранее президиум Центрального совета "Справедливой России" принял решение о передаче свердловскому политику места в Госдуме, которое ранее занимал Александр Бурков. Последний с 9 октября на правах "врио" возглавляет Омскую область.

Освобождающееся место в Заксобрании Свердловской области, вероятнее всего, займет Геннадий Ушаков, работавший в предыдущем созыве регионального парламента.

Ранее по теме:
Свердловский депутат Ионин получил место Буркова в Госдуме

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