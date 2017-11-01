Собчак повторно посетит Екатеринбург инкогнито31 октября в 17:51
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Чтобы подружиться со штабом.
Екатеринбургский штаб Ксении Собчак активно ищет сотрудников. Те, кто ранее уже изъявил желание поработать на предвыборную кампанию этого кандидата в президенты, накануне получили анкеты из Москвы, передает "Уралинформбюро".
Правильное заполнение опросника, скорее всего, даст уральцам возможность заработать на Собчак. По словам организаторов, сотрудникам штаба будут платить зарплату, но в "штат" примут лишь 5-6 человек.
Вознаграждение организаторы обещают и сборщиками подписей, которых в Екатеринбурге нужно набрать не менее 200 человек.
Однако на первой встрече московских представителей кандидата "против всех" с екатеринбуржцами, которая прошла в уральской столице 27 октября, работой сборщика подписей на улицах мегаполиса заинтересовалась лишь одна девушка. Остальные пришедшие, среди которых оказались два пенсионера и несколько студентов, метили на работу в теплом штабе.
Анкета, которую нужно пройти потенциальным сотрудникам предвыборного штаба Собчак, составлена якобы от ее имени и предполагает диалог с претендентом на главный пост страны. Как рассказали агентству собственные источники, в анкете 11 заданий, некоторые требуют лишь клика на "да" или "нет", а на несколько из них требуется развернутый ответ. К примеру, в ответ на вопрос "Какие проблемы тормозят развитие страны и вашего города?" можно вписать сразу пять своих предложений.
Кроме того, Ксения Собчак предлагает соратникам подробно написать, что ей будет нужно для победы в регионе или городе. "Я обязательно прочту это сообщение, если вы напишите сюда пару слов. Теперь будем дружить", - говориться в опроснике.
По данным московских представителей телеведущей, эта анкета, вероятно, не последняя. В середине ноября волонтеры получат еще один опросный лист. Когда будут выбран костяк местной команды, экс-ведущая "Дома-2" снова приедет в Екатеринбург, но уже инкогнито, чтобы познакомиться с сотрудниками своего предвыборного штаба лично.
Тем временем, московский штаб Собчак покинул руководитель избирательной кампании Алексей Ситников, прихватив с собой почти две трети всех сотрудников.
Стоит отметить, что о своем намерении баллотироваться в президенты 31 октября заявили еще две дамы - известная телеведущая Анфиса Чехова и глава партии "Женский диалог" Елена Семерикова.
Ведущая эротической программы "Секс с Анфисой Чеховой" о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента РФ сообщила в Instagram. По словам телеведущей, выдвинуть свою кандидатуру ей предложила "Партия Добрых дел", глава которой уверяет, что она сможет набрать как минимум 20% голосов избирателей.
"20% от миллиона - это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел", - предложила подписчикам Чехова (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Четвертая женщина-претендент на кресло главы государства Елена Семерикова уточнила, что в своей предвыборной кампании она будет агитировать за Владимира Путина, так как полностью разделяет его политику. Но окончательное решение о своем выдвижении она еще не приняла.
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