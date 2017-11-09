Путин и Назарбаев в Челябинске обсудят международную повестку дняСегодня в 10:23
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И подпишут важные документы.
9 ноября президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев примут участие в XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Челябинске.
Свою работу главы государств начнут с отдельной встречи, в ходе которой обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.
На форуме запланировано подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, Путин и Назарбаев подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Также сегодня Владимир Путин посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в январе 2017 года.
Российско-Казахстанский форум проводятся с 2003 года. Тема нынешнего – "Развитие человеческого капитала". Среди участников – руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.
Стоит отметить, что на форуме ректоров вузов России и Казахстана в Челябинске, который прошел 8 ноября, было заключено 40 двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Сегодня программой Форума предусмотрены выставка "Развитие человеческого капитала", заседание Российско-Казахстанского Делового совета и другие мероприятия.
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