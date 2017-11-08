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В Челябинске стартовал Российско-Казахстанский форумСегодня в 09:57

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Путин и Назарбаев приедут завтра.

В Челябинске стартовал XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить 8 и 9 ноября. В первый день в мероприятиях примут участие руководители ведущих вузов двух стран, министры образования и науки, полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских и другие.

Первым мероприятием стал Форум ректоров двух стран, проходящий в Южно-Уральском госуниверситете, передает "Уралинформбюро". Его проводят министр образования и науки РФ Ольга Васильева, а также президент Российского союза ректоров и ректор Московского госуниверситета им. М. Ломоносова Виктор Садовничий. На повестке - обсуждение вопросов образования как ключевого фактора повышения конкурентоспособности человеческого капитала, развития инновационной деятельности современных вузов и стратегического партнерства университетов России и Казахстана. На пленарном заседании ожидаются доклады министров образования и науки России и Казахстана.

Деловая часть форума пройдет 9 ноября в здании нового завода "Русские электрические двигатели" и будет включать несколько панельных сессий, посвященных вопросам сотрудничества. Там же состоится пленарное заседание, в котором поучаствуют главы двух государств - Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Делегации начали прибывать в южноуральскую столицу накануне, гостей встречают и проводят экскурсии. "Подготовка Форума – это главная задача и ключевое событие в жизни региона. Нам важно провести это мероприятие на высоком уровне, чтобы Форум в Челябинске стал эталоном для проведения подобных мероприятий в регионах нашей страны", - подчеркнул губернатор Южного Урала Борис Дубровский.

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