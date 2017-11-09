Собчак ищет для свердловского штаба "самого классного" руководителяСегодня в 18:12
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И кабинет для него.
Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак начала формировать на Среднем Урале свой предвыборный штаб. Частично команда уже собрана, но еще требуются координатор регионального штаба, агитаторы и сборщики подписей, сообщил руководитель сети штабов журналистки Тимур Валеев
"Параллельно с поиском самых классных людей мы начали подбирать помещения, разрабатывать агитматериалы и всю сувенирную продукцию. У вас есть самые свежие идеи и вы считаете, что лучше всех в этих областях - тоже пишите. Чем больше людей нам напишут, тем больше шансов, что кампания будет по-настоящему яркой и запоминающейся", - написал Валеев на своей странице в Facebook.
По его словам, также частично сформированы команды Собчак в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге. Скандальная телеведущая намерена лично открыть каждый из них, передает "Уралинформбюро".
О намерении баллотироваться на пост президента России экс-ведущая "Дома-2" объявила 18 октября. Через несколько дней после этого она посетила Екатеринбург, где встретилась со своими сторонниками. Правда, реально желающих помочь Собчак с кампанией в уральской столице на тот момент оказалось всего несколько человек.
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