×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Собчак ищет для свердловского штаба "самого классного" руководителяСегодня в 18:12

  • Текст

И кабинет для него.

Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак начала формировать на Среднем Урале свой предвыборный штаб. Частично команда уже собрана, но еще требуются координатор регионального штаба, агитаторы и сборщики подписей, сообщил руководитель сети штабов журналистки Тимур Валеев

"Параллельно с поиском самых классных людей мы начали подбирать помещения, разрабатывать агитматериалы и всю сувенирную продукцию. У вас есть самые свежие идеи и вы считаете, что лучше всех в этих областях - тоже пишите. Чем больше людей нам напишут, тем больше шансов, что кампания будет по-настоящему яркой и запоминающейся", - написал Валеев на своей странице в Facebook.

По его словам, также частично сформированы команды Собчак в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге. Скандальная телеведущая намерена лично открыть каждый из них, передает "Уралинформбюро".

О намерении баллотироваться на пост президента России экс-ведущая "Дома-2" объявила 18 октября. Через несколько дней после этого она посетила Екатеринбург, где встретилась со своими сторонниками. Правда, реально желающих помочь Собчак с кампанией в уральской столице на тот момент оказалось всего несколько человек.

Ранее по теме:
Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×