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Куйвашев оценит презентации соперников Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025Сегодня в 11:34

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Глава Среднего Урала работает в Париже.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл с рабочим визитом в Париж.

Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, главным пунктом программы пребывания Куйвашева в столице Франции станет участие в 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, в ходе которой будут презентованы заявки кандидатов на проведение ЭКСПО-2025.

Стоит напомнить, что конкурентами Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки в 2025 году являются Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

По словам Евгения Куйвашева, ЭКСПО-2025 - это возможность показать всему миру новые грани России и Свердловской области. Ранее в поддержку заявки Екатеринбурга высказался президент РФ Владимир Путин - выступая на церемонии открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, он выразил уверенность, что Среднему Уралу по силам на самом высоком уровне провести большое ЭКСПО.

Помимо участия в сессии Генассамблеи МБВ в графике визита Евгения Куйвашева в Париж запланированы встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России во Франции Алексеем Мешковым и представителями иностранных государств.

Ранее по теме:
Познер уедет в Париж ради участия Екатеринбурга в ЭКСПО-2025

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