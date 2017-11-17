24 ноября.

Скандальный политик Алексей Навальный 24 ноября посетит столицу Прикамья. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пермском штабе оппозиционера.

Встречу со своими сторонниками Навальный проведет напротив трамвайной остановки "Рабочий поселок" - у жилого дома по улице Уральской. "Да, это частная территория, владельцы которой — жильцы близлежащего дома — дали нам свое согласие на проведение встречи. А значит, никакого согласования с администрацией больше не нужно", - объявили в местном штабе.

Стоит отметить, что штаб Навального пытался согласовать с администрацией Перми публичное мероприятие с участием политика на одной из городских площадок, но эти попытки успехом не увенчались.

В октябре пермские сторонники Алексея Навального были оштрафованы за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Они, в ответ на призыв политика, 7 октября вышли на акцию протеста, которая собрала около 200 человек.

В рамках "президентского" тура по городам России Алексей Навальный ранее побывал в Екатеринбурге. 16 сентября на площади Обороны он собрал несколько тысяч своих сторонников.

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