Собчак ответит за сказанное в ЕкатеринбургеСегодня в 11:52
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Проверка началась.
Генпрокуратура начала проверку высказывания Ксении Собчак про Крым. Об этом кандидат в президенты РФ сообщила в эфире "Эха Москвы". Свои слова она подкрепила выложенной в Instagram фотографией присланного ей уведомления о начале проверки из надзорного ведомства, передает "Уралинформбюро".
Документ подписан прокурором отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму и связан с высказыванием Собчак о территориальной принадлежности полуострова Крым и Севастополя.
В конце октября на первой своей пресс-конференции в качестве кандидата на главный пост в стране Собчак заявила, что "с точки зрения международного права, Крым - украинский".
Этот же тезис она, по сути, повторила и в Екатеринбурге 27 октября, на встрече со сторонниками. "Крым был присоединен незаконно", - заявила телеведущая.
Между тем, Собчак возмущена действиями прокуратуры, считая, что пострадала "за правду".
"Против меня уже идет работа "правохоронительных" органов. И это только один пример того, как сказать правду в нашей стране является, видимо, преступлением. А то ,что Россия нарушила Международный договор по Крыму в рамках будапештских соглашений - это факт. Это правда! И получается, что говорить правду - это экстремизм?", - написала в Instagram Собчак (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Также экс-ведущая "Дома-2" рассказала, что ее слова про Крым ударили по ее электоральному рейтингу. Кроме того, в выступлении на радиостанции Собчак упомянула и других претендентов на пост главы государства. Она заявила, что не собирается вступать в политический конфликт с Алексеем Навальным, так как не видит смысла в оппонировании ему.
Стоит отметить, что о своем намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак сообщила 18 октября.
Кроме нее о желании поучаствовать в выборах заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Екатерина Гордон, порноактриса Елена Беркова, бывшая ведущая шоу для взрослых Анфиса Чехова и монархист Антон Баков.
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