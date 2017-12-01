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В тиши властных кабинетов обсуждают переименование Свердловской областиСегодня в 13:04

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Среди вариантов – Романовская и Уральская.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских продолжает развивать тему переименования Свердловской области. Ранее он предложил в день выборов президента России провести на Среднем Урале соответствующий референдум, а сейчас, по его словам, эту идею начали обсуждать "в тиши властных кабинетов", передает "Уралинформбюро".

"В ближайшие недели чиновники решат окончательно, стоит ли будоражить скандальную тему, не выйдет ли предложение боком. Между тем, в соцсетях уже подбирают новые имена для Свердловской области. Чаще других упоминаются Уральская (Уральский край), Демидовская, Екатеринбургская", - сообщил Альшевских на своей странице в Facebook.

Сам парламентарий считает, что Свердловскую область можно назвать в честь семьи Николая II: "Представьте только: Романовская область. В 100-летнюю годовщину убийства почтим память Николая II и его близких".

Тема переименования Свердловской области всплыла вновь после того, как в Республике Коми инициативная группа предложила 18 марта 2018 года, в день выборов президента РФ, провести референдум на тему переноса региональной столицы из Сыктывкара в Ухту. Альшевских заявил, что это – "верный способ поднять явку" на избирательные участки. Заманить на выборы главы государства свердловчан, по его мнению, поможет как раз референдум о необходимости переименования региона.

Ранее по теме:
От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании

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