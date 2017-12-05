По суду.

Верхнепышминский горсуд лишил мандатов двух депутатов среднеуральской думы, удовлетворив иск прокуратуры. Кресел в муниципальном парламенте лишились Наталья Коробицына и Арсен Абаджян, передает "Уралинформбюро".

Надзорное ведомство требовало прекратить их депутатские полномочия из-за неточностей в сведениях о доходах за 2016 год.

По словам источников агентства, проверку налоговых деклараций прокуратура инициировала по просьбе главы Среднеуральска Владислава Козлова, с которым, якобы, у Абаджяна и Коробицыной случился конфликт интересов.

После вступления судебного решения в силу у городской думы будет месяц на лишение народных избранников мандатов. Если представительный орган не исполнит вердикт, ему грозит роспуск. Однако народные избранники не исключают возможности обжаловать заключение инстанции.

Стоит отметить, что, как только прокуратура подала иск, парламентарии Среднеуральска проголосовали за сохранение мандатов Коробицыной и Абаджяна.

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