Путин пошел06 декабря в 20:01
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На четвертый срок.
Президент России Владимир Путин примет участие в выборах главы государства в марте 2018 года. О своем решении он объявил, выступая перед сотрудниками ГАЗа в Нижнем Новгороде, куда приехал на празднование 85-летия предприятия, передает "Уралинформбюро".
Один из рабочих под выкрики коллег "ГАЗ за Вас!" спросил у Путина, намерен ли тот баллотироваться на новый срок.
"Лучшего места и повода для объявления этого не найти, - ответил ему российский лидер. - Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента России".
Ранее о намерении баллотироваться на главный пост в стране заявили бизнес-омбудсмен Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Екатерина Гордон, порноактриса Елена Беркова, бывшая ведущая шоу для взрослых Анфиса Чехова и монархист Антон Баков.
Выбирать нового главу государства россияне будут в единый день голосования 18 марта 2018 года.
Впервые Владимир Путин занял президентский пост в 2000 году, сменив на нем Бориса Ельцина. Затем он переизбрался в 2004-м, а в 2012 году сменил Дмитрия Медведева. В случае победы на выборах-2018, Путин будет руководить страной до 2024 года.
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