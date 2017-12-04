Согласно соцопросу.

Оппозиционные кандидаты на президентских выборах в марте 2018 года смогут набрать не более 25%. Такие данные опубликовал фонд "Петербургская политика", передает "Уралинформбюро".

Опрос электората, который планирует идти на выборы, но не намерен голосовать за действующего президента Владимира Путина, проводился в ноябре. К этому времени со своими предпочтениями не определились 8% респондентов, сообщают "Ведомости".

Лидером у оппозиционно настроенных граждан стал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, за которого готовы голосовать 8% опрошенных. В поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова высказались 7%. Отдать голоса Алексею Навальному готовы 3% респондентов. Четвертое место разделили Ксения Собчак и руководители "Яблока" Григорий Явлинский и "Справедливой России" Сергей Миронов (по 2%).

Менее 1% получили бы лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и председатель ПАРНАС Михаил Касьянов. Столько же отдали бы голоса "другому кандидату".

По словам главы фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, опрос показывает конфликт "между привычкой и новизной": при усталости от старых лиц в России нет доверия к новым. Он также отметил, что не все кандидаты, фигурирующие в опросе, будут зарегистрированы на выборах или вообще решат в них участвовать.

Стоит отметить, что 26 ноября о намерении баллотироваться на пост президента России заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Ранее о желании занять главный пост в стране заявили телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Екатерина Гордон, порноактриса Елена Беркова, бывшая ведущая шоу для взрослых Анфиса Чехова и монархист Антон Баков.

Владимир Путин о намерении баллотироваться на новый срок пока не объявлял. Между тем, о нежелании идти на выборы в качестве кандидата рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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