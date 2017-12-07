Его поддержали большинство депутатов.

Депутаты думы Верхотурского городского округа 6 декабря официально избрали на должность главы муниципалитета экс-спикера местной думы Алексея Лиханова. В ходе заседания его кандидатуру поддержали 10 из 13 присутствующих депутатов, сообщили "Уралинформбюро" в администрации ГО.

Летом дума Верхотурского ГО внесла в Устав новую модель административного устройства, при которой из предложенных числа претендентов дума выбирает единого мэра.

Лиханов, который исполнял полномочия главы города - председателя городской думы, вступил в должность мэра в день избрания. Откладывать присягу не стали, так как пора принимать бюджет.

Стоит напомнить, что в ноябре глава Верхотурья Алексей Лиханов досрочно ушел в отставку. Тогда же он заявил, что будет участвовать в конкурсе по выборам нового главы.

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