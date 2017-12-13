И лишних трат.

Для переименования Свердловской области проведение референдума не нужно. Такой вердикт вынесло собрание Уральского отделения Всемирного русского народного собора 12 декабря 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла было решено, что "вопрос переименования требует проведения широкой общественной дискуссии", однако референдум и связанные с ним бюджетные траты и расходы населения являются "ни чем иным, как отвлечением внимания людей от главной темы обсуждения". Возможно, это делается умышленно, отметили собравшиеся.

Уральское отделение ВРНС предложило переложить решение вопроса о новом названии региона на "плечи" Законодательного собрания.

Как именно будет именоваться "волость", не сложно догадаться из следующей цитаты заявления УрО ВРНС: "На гербе нашей области начертано "Опорный край Державы". Все граждане России знают, о каком крае идет речь в бессмертной строке Александра Твардовского. Урал ковал Великую победу. И мы часто и всегда с гордостью называем себя уральцами. По сути для каждого из нас уже не требуется никаких переименований. Осталось малое - привести карты, схемы и указатели в соответствие с нашим ощущением малой Родины".

Тем более, подчеркивают участники Собора, автор "красного террора" Свердлов, имя которого носит регион, разделил людей, а Урал объединит их.

Однако в свердловском Заксобрании, по данным "Уралинформбюро", готовятся принять решение о невключении вопроса о переименовании региона в повестку ближайшего заседания, намеченного на 19 декабря.

Стоит отметить, что тема переименования Свердловской области в очередной раз всплыла в ноябре 2017 года. Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских предложил с помощью референдума по этому вопросу повысить явку на президентские выборы 18 марта 2018 года.

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