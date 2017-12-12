В ближайшей перспективе.

Жителей Среднего Урала не спросят о переименовании области – всенародного голосования о смене названия субъекта РФ не будет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили собственные источники, близкие к правительству региона.

По словам инсайдеров, отмена референдума связана с опасением, что инициативной группе не получится набрать нужное количество подписей (68 тысяч) в поддержку его проведения. Кроме того, сомнения о целесообразности как организации всенародного голосования на тему переименования региона, так и в самой смене названия области высказали многие известные свердловчане.

Ранее местные СМИ сообщали, что 19 декабря 2017 года областные депутаты обсудят проведение всенародного голосования о переименовании региона. Однако как стало известно "Уралинформбюро", совет Заксобрания Свердловской области готовится принять решение о не включении этого вопроса в повестку ближайшего заседания.

Тему смены названия области поднял депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. В соцсетях он заявил, что Среднему Уралу уже подбирают новое имя, среди которых - Уральская (Уральский край), Демидовская, Екатеринбургская. Сам парламентарий считает, что Свердловскую область можно назвать Романовской - в честь семьи Николая II.

Кроме того, Альшевских предположил, что проведение референдума 18 марта 2018 года - хороший способ поднять явку на Среднем Урале во время президентских выборов, которые намечены на эту же дату.

Аналогичное мнение в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" высказал глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

"Вопрос переименования региона вызовет интерес даже у тех жителей Среднего Урала, кто не хотел идти на выборы президента. Принципиальных – кто придет на избирательный участок и попросит бюллетень только по переименованию – очень мало. Как правило, тот, кто придет на выборы президента, заодно примет участие в референдуме и наоборот", - заверил Захаров.

Он отметил, что если свердловчане проголосуют против переименования области, то по закону поднимать этот вопрос на референдумах нельзя в течение ближайших 2 лет.

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