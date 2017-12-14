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Вербовщики террористов окончат жизнь в тюрьмеСегодня в 16:14

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Жестче наказания быть не может.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пожизненном заключении за вербовку террористов.

Теперь за финансирование терроризма, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных "террористическими" статьями Уголовного кодекса РФ, суд сможет лишить свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом от 300 000 до 700 000 рублей. Еще одним вариантом наказания является пожизненное заключение. Ранее подобные деяния карались максимум 10 годами колонии, передает "Уралинформбюро".

Также в законодательство внесено понятие "пропаганда терроризма", под ним подразумевается "деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности".

За публичные призывы к терроризму или его оправдание теперь грозит штраф на сумму от 300 000 до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок о 5 до 7 лет.

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