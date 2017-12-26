×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Навальному дали от ворот поворот25 декабря в 20:00

  • Текст

До выборов не допущен.

Центризбирком отказал Алексею Навальному в участии в выборах президента. Причина – непогашенная судимость, сообщают федеральные СМИ. Постановлением Конституционного суда России от 10 октября 2013 года граждане с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не могут выдвигаться. Стоит напомнить, в феврале 2017 года Алексей Навальный был приговорен к 5 годам условно по делу о хищении имущества предприятия "Кировлес". К остальным документам оппозиционного политика ЦИК не имел претензий.

Тем временем, число претендентов на главный пост страны достигло трех десятков, передает "Уралинформбюро". Но документы в ЦИК принесли лишь около десяти. Среди них Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, кандидат от партии "Российский объединенный трудовой фронт" крановщица металлургического завода "Петросталь" Наталья Лисицына.

Ранее по теме:
Кандидаты в президенты осаждают ЦИК РФ

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×