До выборов не допущен.

Центризбирком отказал Алексею Навальному в участии в выборах президента. Причина – непогашенная судимость, сообщают федеральные СМИ. Постановлением Конституционного суда России от 10 октября 2013 года граждане с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не могут выдвигаться. Стоит напомнить, в феврале 2017 года Алексей Навальный был приговорен к 5 годам условно по делу о хищении имущества предприятия "Кировлес". К остальным документам оппозиционного политика ЦИК не имел претензий.

Тем временем, число претендентов на главный пост страны достигло трех десятков, передает "Уралинформбюро". Но документы в ЦИК принесли лишь около десяти. Среди них Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, кандидат от партии "Российский объединенный трудовой фронт" крановщица металлургического завода "Петросталь" Наталья Лисицына.

Ранее по теме:

Кандидаты в президенты осаждают ЦИК РФ