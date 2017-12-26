Навальному дали от ворот поворот25 декабря в 20:00
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До выборов не допущен.
Центризбирком отказал Алексею Навальному в участии в выборах президента. Причина – непогашенная судимость, сообщают федеральные СМИ. Постановлением Конституционного суда России от 10 октября 2013 года граждане с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не могут выдвигаться. Стоит напомнить, в феврале 2017 года Алексей Навальный был приговорен к 5 годам условно по делу о хищении имущества предприятия "Кировлес". К остальным документам оппозиционного политика ЦИК не имел претензий.
Тем временем, число претендентов на главный пост страны достигло трех десятков, передает "Уралинформбюро". Но документы в ЦИК принесли лишь около десяти. Среди них Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, кандидат от партии "Российский объединенный трудовой фронт" крановщица металлургического завода "Петросталь" Наталья Лисицына.
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