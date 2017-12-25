Кандидаты в президенты осаждают ЦИК РФСегодня в 10:56
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С пакетами документов.
Кандидатов на предстоящих выборах президента РФ становится все больше – число заявившихся претендентов на главный пост в стране приблизилось к трем десяткам. Документы, необходимые для официальной регистрации, в Центризбирком подали несколько человек, передает "Уралинформбюро".
Первым 22 декабря это сделал Владимир Жириновский, за ним последовал Григорий Явлинский.
24 декабря документы в Центризбирком РФ принесли оппозиционный политик Алексей Навальный и председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова. Она стала второй женщиной, подавшей документы: ранее партия "Российский объединенный трудовой фронт" подала заявку на регистрацию кандидатом крановщицы металлургического завода "Петросталь" Натальи Лисицыной.
Также в воскресенье документы для регистрации на выборы подал кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, самовыдвиженец Сергей Полонский.
Днем ранее на съезд КПРФ было решено вместо бессменного лидера Геннадия Зюганова на выборы от партии отправить беспартийного руководителя подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Зюганов же планирует возглавить его предвыборный штаб. Примечательно, что на съезде именно лидер КПРФ и представил предвыборную программу кандидата от коммунистов.
23 декабря на съезде в Екатеринбурге Монархическая партия страны выдвинула на участие в выборах кандидатуру Антона Бакова. Он заявил, что его выдвинули 45 из 45 представителей региональных отделений.
В субботу программу под названием "123 трудных шага", составленную при помощи ряда экспертов, представила Ксения Собчак. Ее главный предвыборный документ состоит из четырех разделов: "Внутренняя политика", "Развитие экономики", "Социальная политика" и "Внешняя политика". Телеведущая на пост президента РФ выдвигается от "Гражданской инициативы". Планируется, что 25 декабря она подаст документы в ЦИК.
Для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. На каждый из регионов страны должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей. Партийные же кандидаты должны собрать 100 тысяч подписей, не более 2,5 тысяч в каждом из субъектов РФ.
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