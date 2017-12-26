За решение покинуть пост главы РФС.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 25 декабря на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) объявил о приостановлении деятельности на посту президента организации. Впрочем, он обещал вернутся через полгода.

"В уставе РФС сказано, что, если президент не может исполнять свои обязанности, он имеет право их сложить с себя. Я воспользовался такой возможностью и обратился к Исполкому с просьбой кратковременно, на срок до шести месяцев, на период судебных разбирательств в CAS приостановить работу в РФС, чтобы Российский футбольный союз спокойно функционировал. Об отставке речи не идет", - приводят слова чиновника на сайте Союза.

Временно исполняющим обязанности главы организации назначен генеральный директор Александр Алаев, передает "Уралинформбюро".

Международная федерация футбола (FIFA) поблагодарила Виталия Мутко за решение приостановить деятельность на посту президента РФС.

"FIFA понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы организации.

О возможно отставке Виталия Мутко с поста президента РФС СМИ сообщили в конце прошлой недели. Собеседники "Коммерсанта" заявляли, что отставка будет добровольной, однако решился на нее спортивный функционер под "давлением" со стороны FIFA.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) ввел в отношении Мутко пожизненный запрет на "участие в любой форме во всех будущих Олимпийских играх".