С Фондом поколений.

Жительница Югры Ольга Васильева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "расследовать работу" главы региона Натальи Комаровой. Видеообращение многодетная мать выложила на Youtube и в соцсети "ВКонтакте" 9 января, передает "Уралинформбюро".

Женщина просит российского лидера обратить внимание на "акты коррупции, имеющие место в правительстве ХМАО-Югры". Она недовольна отменой окружными депутатами законов, связанных с предоставлением именных целевых денежных выплат из Фонда поколений молодым жителям региона. В середине июля соответствующий закон был подписан губернатором Натальей Комаровой. "От души надеюсь, что данное видеообращение не будет оставлено без вашего внимания и туманные действия губернатора Комаровой будут расследованы и пресечены", - заявила Васильева.

Фонд поколений был создан на основе одноименного закона, принятого думой региона в декабре 1994 года. Попечительский совет организации возглавил Александр Филиппенко, находившийся в то время на посту губернатора округа. По замыслу, юные жители Югры, рожденные в 2000-м и в последующие годы, должны были с 2018 года, к своему совершеннолетию, получить существенные "подъемные". Размер целевых денежных выплат должен был равняться 20 МРОТ, установленным на 31 декабря года рождения ребенка. Ежегодно сумма должна была увеличиваться в соответствии с процентными ставками, утвержденными попечительским советом Фонда.

По размещенным на официальном сайте Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа данным, за 2000-2015 годы в регионе родились 363 225 детей. Сумма, изначально зарезервированная для них, составляет 736 миллионов рублей.

Как рассказала "Уралинформбюро" Ольга Васильева, если ее обращение не дойдет до адресата, то она надеется, что на него обратят внимание участники президентской предвыборной кампании, которые помогут вернуть отмененные выплаты. "Я понимаю, что своим роликом могу навлечь на себя гонения, ведь речь идет о миллиардах рублей", - уточнила многодетная мать. К слову, Ольге Васильевой положены выплаты за троих детей, деньги она планировала потратить на их образование.

Ролик под названием о "разворованном окружном Фонде поколений" к обеду вторника набрал более 3500 просмотров.

Ранее Фонд поколений пытались отстоять жители Сургута. Они направили на имя председателя окружной думы Бориса Хохрякова коллективное письмо с просьбой отказаться от ликвидации организации, под которым подписались порядка 500 человек.

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