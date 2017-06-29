Из Фонда поколений.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югра признала утратившими силу ряд региональных законов, регламентирующих именные выплаты из Фонда поколений.

Как пояснили "Уралинформбюро" в информационно-аналитическом управлении югорского парламента, нормы этих законов неисполнимы в условиях действующего федерального законодательства, и поменять тут что-либо невозможно юридически.

По мнению парламентариев, югорчане и без Фонда поколений не обделены средствами - в округе мера социальной поддержки, аналогичная именной целевой денежной выплате, предоставляется в виде Югорского семейного капитала.

"Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи и иных сопутствующих услуг. Размер Югорского семейного капитала составляет 116 тысяч рублей", - пояснили в думе.

Стоит напомнить, что это решение уже встретило острое отторжение со стороны жителей Сургута. На прошлой неделе инициативная группа граждан направила на имя председателя окружной думы Бориса Хохрякова коллективное письмо, под которым подписалось порядка 500 человек. Они просили отказаться от ликвидации фонда. Очевидно, что воздействовать на спикера не удалось. Не исключено, что следующим шагом недовольных жителей будет обращение в прокуратуру.

При создании Фонда поколений планировалось, что югорчане, родившиеся после 2000 года, с 1 января 2018 года получат единовременную выплату в 20 МРОТ. На эти цели за время своего существования фонд собрал порядка 15 миллиардов рублей в виде денежных средств и имущества. Теперь власти намерены направить деньги фонда на строительство школ, в том числе в труднодоступных пунктах региона.

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