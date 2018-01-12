В рамках турне.

Президент РФ Владимир Путин продолжает предвыборное турне по регионам страны, которое началось 10 января в Твери. На пути его следования, скорее всего, будет и Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".

Российский лидер, участвующий в выборах 2018 года в статусе самовыдвиженца, в течение ближайших трех недель может посетить восемь регионов. Поездки в электорально значимые города работают как инструмент "повышения социального самочувствия", отмечают аналитики РБК.

Стоит отметить, что последний визит в Екатеринбург главы государства состоялся минувшим летом. Владимир Путин в июле посетил международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017.

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