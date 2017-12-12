Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженцаСегодня в 18:13
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Такой вариант обсуждался в Кремле.
Российский лидер Владимир Путин "с очень высокой степенью вероятности" пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец.
Такой вариант развития событий обсуждался на семинаре для вице-губернаторов и заместителей полпредов президента по внутренней политике, пишет РБК, ссылаясь на источники в администрации президента. В нем принимали участие "кремлевские чиновники" во главе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, передает "Уралинформбюро".
По данным агентства, участников семинара предупредили, что в случае участия Путина в выборах в качестве самовыдвиженца регионам нужно быть готовыми к сбору 300 тысяч подписей, а также рассказали, когда и какие шаги последуют при самовыдвижении действующего главы государства.
"Инициативная группа в поддержку самовыдвижения Путина, скорее всего, соберется уже после съезда "Единой России", - пояснил один из участников семинара. "Печать подписных листов будет проходить ориентировочно 31 декабря", - сообщил другой источник.
8 января, сразу после новогодних каникул, может начаться инструктаж бригадиров сборщиков подписей, а затем - процесс сбора. Сдача подписей в ЦИК запланирована на вторую декаду января.
О планах участвовать в выборах президента в 2018 году Владимир Путин объявил 5 декабря на встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода.
Как сообщалось ранее, Кремль поручил регионам превратить выборы в праздник и намекнул, как это можно сделать.
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