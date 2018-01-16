Волонтеры штаба Собчак в Екатеринбурге перебралиСегодня в 18:35
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С количеством подписей.
Екатеринбургский штаб кандидата в президенты "против всех" Ксении Собчак закончил сбор подписей в поддержку ее выдвижения на мартовских выборах. Как рассказал "Уралинформбюро" глава свердловского штаба Евгений Рон, план, установленный Москвой, выполнен на 100% - волонтеры собрали 2,5 тысячи подписей жителей области. Но останавливаться на этом они не намерены
"На этой неделе мы продолжим сбор автографов у жителей региона, чтобы получился небольшой запас, который пригодится для отбраковки. Основная часть подписных листов отправлена в Москву на проверку", - уточнил Рон.
Он добавил, что за досрочное выполнение плана сборщиками подписей (по закону на сбор автографов у них есть время до 25 января) руководство свердловского штаба после выборов будет просить у начальства премии для своих активных волонтеров.
Тему президентских выборов журналисты подняли на первой в этом году пресс-конференции с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым. Его спросили, готов ли он работать с Ксенией Собчак, если она победит на выборах в марте 2018 года.
"Я все-таки рассчитываю на более благоразумный выбор земляков, уральцев, и вообще жителей страны. Я пока не могу говорить ни об одном из кандидатов в президенты, но уверен, что мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно", - пояснил губернатор.
Стоит напомнить, что участник предвыборной президентской гонки Ксения Собчак неоднократно поясняла прессе и избирателям свою позицию. Так, в октябре, на встрече со сторонниками в Екатеринбурге она подчеркнула, что не преследует цели занять главный пост в стране.
"Мне нравится, что меня спрашивают о таких вещах, будто я собралась в президенты. Я не буду президентом России. Я – функция строки "против всех" на этих выборах", - пояснила Собчак.
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