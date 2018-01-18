Сторонникам Навального в Екатеринбурге согласовали "забастовку избирателей"Сегодня в 11:20
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Но не сразу.
Сторонники Алексея Навального в Екатеринбурге получили разрешение на проведение акции "Забастовка избирателей". Она пройдет 28 января 2018 года недалеко от культурно-развлекательного комплекса "Уралец", передает "Уралинформбюро".
"В 14.00 встречаемся у памятника "Воинам-спортсменам Урала". Пройдем шествием по аллее до ул. 8 Марта (место митинга 12 июня), где проведем митинг со сценой и звуком", - написал на своей странице в Facebook координатор местного штаба оппозиционера Виктор Бармин.
Акцию согласовали в министерстве общественной безопасности Свердловской области, однако изменили место проведения. Сторонники Навального планировали провести "забастовку избирателей" на площади Труда и на Октябрьской площади. В ведомстве пояснили, что в этом месте в это же время пройдет другое публичное мероприятие, организаторы которого заявились раньше.
Стоит отметить, что акцию оппозиционерам согласовали не сразу. Ранее штаб Навального опубликовал письмо из министерства общественной безопасности, где говорилось о том, что "забастовка избирателей" лишает граждан "конституционного права — избирать" и что "сознательное склонение граждан к неучастию в выборах" создает угрозу безопасности России.
Алексей Навальный объявил "забастовку избирателей" в конце 2017 года, когда Центризбирком отказал ему в участии в выборах президента по причине непогашенной судимости. В феврале 2017 года Алексей Навальный был приговорен к 5 годам условно по делу о хищении имущества предприятия "Кировлес". К остальным документам оппозиционного политика ЦИК не имел претензий.
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