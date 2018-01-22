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Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в судеСегодня в 18:13

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Выборы вновь не состоялись.

Запланированные на 19 января 2018 года выборы мэра в скандальном Дегтярске завершились ничем. С третьей попытки местным депутатам так и не удалось определиться с тем, кто должен занять место градоначальника.

На кресло главы городского округа претендовали два кандидата - депутат гордумы Татьяна Васильева и ведущий специалист городской администрации Наталья Кузнецова. Обе ранее прошли сито конкурсного отбора, однако набрать необходимые 8 депутатских голосов в итоговом голосовании ни одна из женщин не смогла.

По словам председателя городской думы Ольги Хисамовой, представители "Единой России" проголосовали против обеих кандидаток, из-за чего для принятия решения не хватило всего одного голоса. Вслед за этим единороссы внесли на рассмотрение депутатского корпуса решение завершить конкурс по выборам главы, а затем "продавили" его принятие.

"Данный акт вызывает большие вопросы на соответствие законодательству. Депутаты приняли решение о завершении конкурса, однако оно противоречит регламенту. Ни в нем, ни в положении о проведении конкурса не прописано, что дума может принимать решение о завершении конкурса", - рассказала "Уралинформбюро" спикер думы, уточнив, что кандидаты в мэры теперь намерены вновь обращаться в суд. По мнению Хисамовой, у них есть все шансы доказать свою правоту и вернуть вопрос об избрании главы Дегтярска на рассмотрение думы.

Сегодня Дегтярском продолжает руководить Игорь Бусахин, чьи полномочия градоначальника истекли в октябре 2016 года. С того момента дума неоднократно пыталась выбрать нового мэра, однако кандидатов "браковал" председатель конкурсной комиссии.

Набравшие наибольшее количество баллов на последнем конкурсе Васильева и Кузнецова добились возобновления процедуры выборов главы через суд. В качестве кандидатов на вакантную должность они были утверждены в конце декабря 2017 года. У жителей Дегтярска забрезжила надежда обрести постоянного мэра, однако последующие за этим внеочередные заседания думы были фактически сорваны депутатами-единороссами.

Ранее по теме:
В Дегтярске депутаты-единороссы во второй раз сорвали выборы главы

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