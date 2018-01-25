"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан24 января в 19:58
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Благоустройство - не чета екатеринбургскому.
Жители Свердловской области неоднозначно восприняли идею совместить выборы президента РФ с голосованием за те или иные общественные территории с их последующим благоустройством. Подобные мероприятия, например, будут проходить 18 марта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, но если в случае с уральской столицей речь идет о многомиллионных проектах, то жителям Путинграда предлагают, по их словам, "трехкопеечные" варианты.
Прямо сейчас тагильчане выбирают 3 из 10 территорий. Голосование проходит на официальном сайте администрации. Тройка победителей будет представлена в марте на "общественном обсуждении", который по дате совпадет с выборами президента, передает "Уралинформбюро".
Претенденты в лонг-листе разнятся. Есть в нем как парки и скверы самого Нижнего Тагила, так и близлежащих сел и поселков. Особняком стоят 2 варианта: благоустройство прилегающих территорий к зданиям администраций села Елизаветинское и поселка Висимо-Уткинск - вероятно, по мнению тагильских чиновников, единственных мест отдыха там. Они, впрочем, в голосовании далеко не лидеры и вряд ли будут благоустроены. По крайней мере, посредством этого конкурса.
18 марта где-то вблизи избирательных участков (поскольку на них самих по закону нельзя) тагильчане будут выбирать окончательного победителя - территорию, которую включат в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы".
Ранее из Москвы в регионы было спущено распоряжение о запрете на референдумы и лотереи на выборах президента. Предполагается, что явку на них должны "приподнять" подобные обсуждения. В Нижнем Тагиле ставка может не сыграть: благоустройство в умах горожан должно осуществляться городскими властями в плановом режиме. А подача его в таком ключе, скорее, вызывает отторжение.
Для поколения помладше, но уже имеющего право выбирать гаранта Конституции организуют другой конкурс, также по дате проведения совпадающий с днем голосования - акцию "Голосовач". Подобное мероприятие было протестировано осенью 2017 года в двух регионах и трех муниципалитетах России неким московским "Центром прикладных исследований и программ". Пришедшим на избирательные участки предлагалось сфотографироваться в заранее заготовленной рамке. За лучшие фото вручались недешевые подарки - iPhone 7, iPad и Apple Watch. В акции активно участвовали и избиратели "постарше".
В беседе с "Уралинформбюро" сотрудники Центра подтвердили, что аналогичные мероприятия будут проводиться и во время президентских выборов 2018 года, однако в роли оператора выступят уже местные организации.
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