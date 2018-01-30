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Куйвашев повысил своего помощника до замминистраСегодня в 13:30

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Международных и внешнеэкономичеких связей региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на пост замминистра международных и внешнеэкономичеких связей региона своего 30-летнего помощника Ивана Детченю. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердил руководитель департамента информационной политики области Александр Иванов.

Ранее, 12 января 2018 года, был утвержден глава ведомства. Новым министром стал проректор по общим вопросам УрФУ Василий Козлов.

В числе первоочередных задач, стоящих перед министерством, губернатор назвал развитие контактов с зарубежными партнерами, проведение игр чемпионата мира по футболу и продвижение российской заявки на ЭКСПО-2025.

Стоит напомнить, что с 2013 года министерство международных и внешнеэкономических связей возглавлял Андрей Соболев. После того, как Евгений Куйвашев в сентябре 2017 года выиграл выборы и заступил на второй губернаторский срок, областное правительство сложило полномочия. С того момента Соболев продолжал возглавлять ведомство, но с в качестве исполняющего обязанности.

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