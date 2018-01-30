Холманских включили в "запретный" списокСегодня в 14:50
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Вместе с Рашниковым, Пумпянским и Козицыным.
В так называемый "кремлевский доклад", обнародованный 30 января, попало свыше десятка уральцев – представителей крупного бизнеса и политики. Список был опубликован Минфином США в рамках законопроекта "О противостоянии противникам Америки посредством санкций", передает "Уралинформбюро".
Из числа политиков в перечень вошли экс-губернатор на тот момент еще Пермской области Юрий Трутнев, который ныне занимает пост вице-премьера РФ, а также два полпреда президента – Игорь Холманских (УрФО) и Михаил Бабич (ПФО).
Представителей бизнеса в списке больше, сразу трое – из УГМК: основатель и президент компании Искандар Махмудов, гендиректор Андрей Козицын и член совета директоров Андрей Бокарев. Также в перечне: глава РМК Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников, гендиректор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.
Всего в "кремлевский доклад" включены имена 114 крупных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 бизнесменов с состоянием свыше миллиарда долларов. Попадание в список, как пояснили в Минфине США, не означает автоматическое наложение санкций. Однако эксперты полагают, что те или иные последствия фигурантам перечня грозят - в частности, еще большее сокращение доступа к операциям с зарубежными финансовыми институтами.
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