И назвал Родченкова придурком.

Глава РФ Владимир Путин 30 января 2018 года провел встречу с доверенными лицами. Свердловскую область представляли руководитель и сопредседатель реготделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева и Анастасия Немец, председатель Свердловской областной организации ветеранов Юрий Судаков, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, шоумен Андрей Рожков и олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Как сообщила "Уралинформбюро" Анастасия Немец, на встречу в Гостином дворе пришли порядка 500 человек, прибывших в Москву со всей России.

"В ходе двухчасовой встречи были подняты самые важные темы – культура, образование, сельское хозяйство, патриотическое воспитание молодежи и, конечно, предстоящая Олимпиада в Пхенчхане. Владимир Владимирович заявил, что в любом случае поддержит наших олимпийцев и паралимпийцев", - рассказала Анастасия.

В ходе встречи президент отметил, что нельзя основывать обвинения в адрес Москвы на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, на протяжении многих месяцев скрывающегося в США: "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США - прим. ред.). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - сказал Владимир Путин.

Рассуждая о предстоящих выборах, глава государства заявил, что невозможно заранее говорить об итогах выбора. Он призвал уважительно относиться к другим кандидатам на пост главы государства, но при этом продвигать свою повестку дня.

Владимир Путин поблагодарил тех, кто своими подписями поддержал его как кандидата в президенты России, а также всех, кто пришел на встречу. "Очень важно, чтобы люди вас увидели и услышали", – подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас начинается второй этап избирательной кампании – более содержательный, чем сбор подписей, поскольку идет прямой диалог с избирателями. Это "серьезная командная большая работа", которой необходимо уделять большое внимание, подчеркнул глава государства.

"Сегодня обсуждали самые насущные вопросы. Владимир Владимирович сказал, что наша сверхзадача - обеспечить такой рывок в здравоохранении, образовании, инфраструктуре и науке, чтобы несмотря на возможные сложности в жизни страны, Россия шла только вперед!", - написала на своей странице в Facebook Жанна Рябцева.

Стоит напомнить, что в число доверенных лиц главы государства входит свыше 400 человек из 85 регионов страны. Подписи за выдвижение Владимира Путина поставили более 1,6 млн человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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