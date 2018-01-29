Путин встретится в Москве с доверенными лицами из Свердловской областиСегодня в 10:15
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И других регионов страны.
Кандидат в президенты России Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами 30 января 2018 в Москве. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердила сопредседатель реготделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области Анастасия Немец. Неделю назад встречу анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На мероприятии лидер государства представит детали своей предвыборной программы, пишут "Известия". По мнению экспертов, доверенные лица и агитаторы после личной встречи с Владимиром Путиным смогут оперировать этим в ходе предвыборной кампании.
Сегодня доверенными лицами президента являются 413 человек, в том числе 60 активистов Общероссийского народного фронта. В Свердловской области их пятеро: руководитель исполкома ОНФ Жанна Рябцева, председатель Свердловской областной организации ветеранов Юрий Судаков, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, шоумен Андрей Рожков и Анастасия Немец.
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