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Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатахСегодня в 15:31

Временно?

Ленинский райсуд Екатеринбурга перенес рассмотрение областной прокуратуры к депутатам гордумы Владимиру Смирнову и Михаилу Гаранину на 6 февраля 2018 года.

На заседании 2 февраля представители губернатора Свердловской области подали ходатайство о привлечении к делу свидетеля - секретаря областной антикоррупционной комиссии, и продолжать только после его опроса. Суд ходатайство удовлетворил, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Прокуратура настаивает на лишении депутатов мандатов из-за существенных ошибок в декларациях о доходах. Вопросы к Гаранину у надзорного ведомства возникли из-за иностранного банковского счета (по закону народные избранники не могут иметь счета в иностранных финучреждениях) и лодки, а к Смирнову - из-за квартиры, которую он не указал в отчете перед налоговиками.

Рассмотрение искового заявления облпрокуратуры стартовало 19 января, однако сразу было отложено из-за неявки обоих депутатов на заседание. Сегодня в зал суда парламентарии также не пришли.

Ранее гордума Екатеринбурга отклонила представление прокуратуры о лишении мандатов Гаранина и Смирнова. Их коллеги посчитали, что претензии надзорного ведомства - не поводов лишать парламентариев думских кресел.

Стоит добавить, что обоих депутатов можно назвать самыми богатыми представителями муниципальной думы. Доходы каждого за 2016 год перевалили за 30 миллионов рублей, превысив заработок остальных депутатов.

Ранее по теме:
Самых богатых екатеринбургских депутатов решили не выгонять

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Владимир Сегодня в 16:12

ЭТО БЕДНЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ, А ВОТ БОГАТЫЕ_ ЖИВУТ ПО ПОНЯТИЯМ.................................

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Василий Сегодня в 16:37

Если можно так делать тем , кто должен следить за исполнением законов то можно и всем

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