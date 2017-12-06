Самых богатых екатеринбургских депутатов решили не выгонять05 декабря в 17:05
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Из гордумы.
Парламент Екатеринбурга 5 декабря отклонил представление прокуратуры о лишении мандатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Выгнать народных избранников ведомство намеревалось из-за ошибок в декларациях о доходах, передает "Уралинформбюро".
Вопросы к Гаранину у надзорного ведомства возникли из-за иностранного банковского счета (по закону народные избранники не могут иметь счета в иностранных финучреждениях) и лодки, а к Смирнову - из-за квартиры, которую он не указал в отчете перед налоговиками.
Оба депутата являются предпринимателями, и их можно назвать самыми богатыми представителями муниципальной думы. Доходы каждого за 2016 год перевалили за 30 миллионов рублей, превысив заработок остальных депутатов.
Владимир Смирнов задекларировал 39,589 миллиона рублей, а Михаил Гаранин - 37,555 миллиона рублей.
Однако их коллеги посчитали, что претензии прокуратуры - не поводов лишать парламентариев думских кресел.
"Оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов екатеринбургской городской думы шестого созыва Гаранина Михаила Юрьевича и Смирнова Владимира Викторовича не имеется", - говорится в решении думы.
Стоит отметить, что подобные ситуации, возникающие в других муниципальных думах Среднего Урала, заканчивались исками от прокуратуры в суд. Как правило, инстанция вставала на сторону надзорного ведомства, требуя обязать парламенты лишить депутатов их "корочек".
Например, аналогичная ситуация возникла в Среднеуральске: 5 декабря Верхнепышминский городской суд поддержал прокуратуру в решении лишить двух народных избранников мест в гордуме.
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